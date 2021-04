Mediterraneo: Road to Shade Med, oggi il webinar sulla politica europea in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprende oggi, lunedì 19 aprile alle ore 16:00, il percorso verso Shade Med, la conferenza annuale sul Mediterraneo organizzata a Roma dall'operazione aeronavale EuNavFor Med - Irini, incaricata di attuare l’embargo sulle armi in Libia. Un parterre di eccezione discuterà della politica europea di sicurezza e difesa comune nel contesto libico durante l’evento online organizzato dalla Società italiana per l’organizzazione internazionale (Sioi) in collaborazione con l'operazione Ue. I lavori saranno aperti dal presidente della Sioi, Franco Frattini, ex vicepresidente della Commissione europea, già ministro degli Affari esteri dell’Italia. Seguiranno gli interventi dell’ammiraglio Fabio Agostini, Operation Commander di Irini; Natlina Cea, capo della Missione dell'Ue di assistenza alle frontiere (Eubam) in Libia; Nadim Karkutli, vice capo delegazione, responsabile degli affari politici, stampa e informazione presso l’ambasciata dell'Unione europea in Libia. Modera Alberto Castelvecchi, giornalista e professore di Public Speaking presso l'Università Luiss e la Luiss Business School di Roma. La conferenza mira a sottolineare le lezioni apprese dalla politica europea di sicurezza e difesa comune e le principali tendenze in Libia, attraverso le esperienze di EuNavFor Med - Irini e Eubam Libia. (segue) (Lit)