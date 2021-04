Mediterraneo: Road to Shade Med, oggi il webinar sulla politica europea in Libia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sta attualmente intraprendendo una revisione strategica della politica europea di sicurezza e difesa comune al fine di adattarla alle sfide dell'attuale contesto geopolitico. Il contesto strategico dell'Europa è cambiato radicalmente ed è circondato da un arco di instabilità. L'impegno più visibile dell'Ue per la pace e la sicurezza internazionali restano le sue missioni e operazioni dispiegate al di fuori dell'Unione. Le missioni europee possono avere natura militare o civile e possono essere incentrate su obiettivi quali Stato di diritto, riforma, stabilizzazione, lotta alla criminalità organizzata e riforma del settore della sicurezza. La politica europea di sicurezza e difesa comune è attualmente in fase di adattamento all'approccio integrato dell'Ue alla prevenzione dei conflitti, che prevede un coordinamento molto più stretto tra i pertinenti attori e strumenti dell'Ue durante tutte le fasi di un conflitto. Seguendo gli orientamenti forniti dalle sue strategie marittime e globali, l'Ue mira ad aumentare la propria capacità e affidabilità come attore della sicurezza marittima. (segue) (Lit)