Mediterraneo: Road to Shade Med, oggi il webinar sulla politica europea in Libia (3)

- Il webinar fa parte di “Road to Shade Med”, una serie di eventi che precedono la conferenza vera e propria che si terrà a Roma tra la fine di settembre e la prima decade di ottobre. Il tema della conferenza di quest'anno è "Condividere sicurezza, cultura e valori per una prosperità condivisa nel Mediterraneo". Almeno altri cinque eventi, sia online che dal vivo in Italie e in Francia, sono previsti tra la fine di aprile e l’inizio di luglio su argomenti quali le nuove sfide geopolitiche in un Mediterraneo in evoluzione, la sicurezza marittima mediterranea, le conseguenze dei mutamenti dell’assetto geopolitico mediterraneo sulla cooperazione e il dialogo tra i paesi confinanti e le organizzazioni competenti, le migrazioni e i traffici illeciti nel Mediterraneo. (segue) (Lit)