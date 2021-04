Mediterraneo: Road to Shade Med, oggi il webinar sulla politica europea in Libia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Operazione Irini - che in greco vuol dire "pace" - è stata lanciata il 31 marzo 2020 a seguito della decisione del Consiglio dell'Unione europea, che ha appena rinnovato il mandato della missione fino al 31 marzo 2023. Il compito principale della missione è attuare l'embargo delle armi in Libia in accordo alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L'operazione ha come secondo obiettivo quello di monitorare il traffico illegale di petrolio e suoi derivati dalla Libia e contrastare il traffico di esseri umani attraverso il monitoraggio aereo. Irini contribuisce inoltre all'addestramento e al monitoraggio della Guardia costiera e della Marina militare libica. Compito al momento congelato in attesa dell'accordo con il nuovo governo libico. L'operazione Irini conta al momento su quattro navi, sei aerei e un drone. In totale, 24 paesi dell'Unione europea forniscono il loro contributo con personale o assetti. L'Operazione Irini può contare inoltre sul supporto di immagini satellitari fornite da SatCen (European Union Satellite Centre). (segue) (Lit)