Mediterraneo: Road to Shade Med, oggi il webinar sulla politica europea in Libia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un anno di attività, Irini ha investigato oltre 2.400 navi e ha monitorato 200 voli sospetti. Ha condotto 100 visite consensuali (i cosiddetti “Friendly approach”) a bordo di mercantili e nove ispezioni. Il 10 settembre 2020 ha effettuato il primo dirottamento nella storia militare europea di una nave sospetta di violazione dell'embargo di armi. Il mercantile in questione, Royal Diamond 7, trasportava jet fuel, carburante usato anche per scopi militari, ed era diretta a Bengasi. L'Operazione monitora costantemente 25 porti e 16 aeroporti o strisce di atterraggio. Le violazioni o presunte tali dell'embargo di armi in Libia sono state finora segnalate agli esperti dell'Onu in 22 special report e hanno riguardato tutte le parti in causa. (Lit)