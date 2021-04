Alitalia: Lupo (M5s), addio Cenpella, compagnia resta senza padre che sappia indicare percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sabato scorso è venuto a mancare Domenico Cenpella, uomo di grandi capacità e visione nel settore del trasporto aereo". Così la senatrice M5s Giulia Lupo. "Con grande dedizione, si è impegnato anche nel tentare di sconfiggere prima di tutto l'uso politico della nostra compagnia di bandiera, mostrando poi una onorevole coerenza nel lasciare il suo ruolo di amministratore delegato quando la politica, ancora una volta e per tante altre dopo, aveva scelto di non decidere per il bene del nostro asset strategico italiano. Oggi, nel giorno del suo funerale, più che mai le sue parole dovrebbero invece essere ricordate e messe in atto. Ci vuole lungimiranza, strategia, e consapevolezza del valore di questo mercato e di cosa significhi per un Paese avere la propria compagnia di bandiera". (segue) (Com)