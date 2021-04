Alitalia: Lupo (M5s), addio Cenpella, compagnia resta senza padre che sappia indicare percorso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pochi giornali - prosegue Lupo - hanno parlato della sua morte, nessuno dei vari governi ha avuto l'umiltà ancora oggi di seguire una road map da attuare, evitando improvvisazioni di tecnici dei numeri, o teorici di tutto. Siamo ancora in tempo per cambiare il percorso, e finalmente capire che non si può parlare di cessione al mercato senza una visione consapevole. Non è tagliando costi e ridimensionando e basta che 'la compagnia volerà con le sue ali', bisogna portare avanti un processo di alleanza strategica ed equa, con rinnovamento del prodotto, accompagnata da un riordino del settore del trasporto aereo italiano. Non possiamo permettere che si sbagli ancora, e si dica per sempre addio al nostro grande potenziale nei cieli del Mondo, e di produzione di Pil in Italia. A forza di perdere quota, ci si schianta", conclude. (Com)