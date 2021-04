Covid: Provenzano (Pd), Paese diviso su aperture in base a orientamento politico "è poco serio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Paese che su aperture e chiusure si divide "sulla base dell’orientamento politico", è "poco serio". Lo ha dichiarato il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano a SkyTg24. "A decidere sono i numeri, la campagna vaccinale, le terapie intensive. Il governo si è assunto una responsabilità, ha fatto bene a farlo, la politica deve decidere sulla base delle evidenze della scienza”, ha aggiunto. “Se davvero c’è un rischio calcolato - ha aggiunto -, questo andava assunto sulla scuola e sull’istruzione, in questo anno e più di pandemia abbiamo fatto pagare a bambini e ragazzi un prezzo troppo alto e non era più tollerabile, speriamo sia stato calcolato bene questo rischio. Leggo - ha proseguito l'esponente dem - rivendicazioni sul fatto che abbia vinto la ‘linea Salvini’. Se avesse vinto la ‘linea Salvini’ ci saremmo trovati di fronte a un rischio incalcolabile. Ha vinto la linea del governo e questo è un bene per tutti”. (Rin)