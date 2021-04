Amministrative: Provenzano (Pd), nomi li decideranno i territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando dei nomi in campo per le elezioni amministrative e la rappresentanza femminile il vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano, a SkyTg24 ha dichiarato: "Siamo un partito, e un partito non decide tutto nel chiuso delle sue stanze romane, lascia decidere la sua articolazione territoriale. Da noi - ha spiegato - decideranno i territori. Sosteniamo la parità di genere in tutte le forme e lo abbiamo dimostrato. Stiamo cercando di somigliare di più a quello che diciamo, più candidate donne ci saranno, meglio è”. (Rin)