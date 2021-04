Repubblica Ceca: Spd e comunisti "cauti" su coinvolgimento russo a Vrbetice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coinvolgimento russo nelle esplosioni nei depositi di munizioni a Vrbetice nel 2014 non convince il Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm) e Libertà e democrazia diretta (Spd). Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Ctk", i leader delle due formazioni, Vojtech Filip e Tomio Okamura, ritengono che le conclusioni del Servizio di informazione e sicurezza ceco (Sis) "sollevino più domande di quelle a cui rispondono", nelle parole di Filip. "Dopo sette anni - ha proseguito - mi sembra più un gioco dell'intelligence che non una vera e propria indagine". Filip evidenzia il tempismo per il quale la notizia emerge "proprio quando si sta decidendo se portare il vaccino russo anti-Covid Sputnik V e si parla del contratto per l'ampliamento della centrale nucleare di Dukovany". Okamura chiede che il caso venga discusso dalla commissione Sicurezza della Camera dei deputati entro fine aprile. "La commissione dovrebbe esaminare le prove" e l'esecutivo dovrebbe agire senza emotività. (Vap)