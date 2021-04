Finanza: Generali Investments, correlazione positiva tra i rendimenti Bund e spread sovrani non durerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di recente la correlazione tra i rendimenti dei bund e gli spread sovrani nell’eurozona è diventata positiva: i più elevati rendimenti dei bund sono stati accompagnati da un ampliamento degli spread. E' quanto si legge in un'analisi di Florian Spaete, senior bond Strategist di Generali Investments. “Di solito – prosegue – la correlazione è negativa (con una media a lungo termine di -0,3) poiché le obbligazioni tedesche tendono a sovra performare quando gli spread si allargano ed a sottoperformare quando si restringono. In particolare, in tempi di elevato stress sui mercati si è sempre potuta osservare una corsa verso un ‘safe heaven’, che contribuisce ad abbassare il rendimento dei bund e ad aumentare gli spread. Riteniamo che l'aumento dei rendimenti Usa e i contenuti acquisti della Bce nel piano di Qe siano responsabili del cambio di passo. Le recenti notizie riguardanti un possibile ritardo nell'esborso del Recovery Fund Ue hanno esercitato ulteriore pressione sulle obbligazioni non core europee". (segue) (Rin)