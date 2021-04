Finanza: Generali Investments, correlazione positiva tra i rendimenti Bund e spread sovrani non durerà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma non ci aspettiamo che tale correlazione positiva persista. La Bce - sottolinea - ha messo in pratica le sue parole e ha aumentato gli acquisti nell'ambito del Programma di Acquisto per l'Emergenza Pandemica (Pepp). In base ai dati disponibili, è probabile che la Bce aumenti i suoi acquisti mensili nel piano di Qe per circa 20 miliardi di euro nel secondo trimestre. Inoltre, il flusso di cassa sarà più favorevole poiché l'attività di emissione rallenterà. Pertanto, si prevede che la correlazione diventi nuovamente negativa, con i rendimenti dei Bund più elevati che saranno probabilmente accompagnati da spread moderatamente più ristretti". (Rin)