Egitto: al via tour africano del ministro degli Esteri, focus sulla Diga della rinascita

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha dato il via da Nairobi, la capitale del Kenya, a un tour nei Paesi africani che prevede tappe nelle isole Comore, in Sudafrica, nella Repubblica democratica del Congo, in Senegal e in Tunisia. Il capo della diplomazia del Cairo porterà nei vari Paesi il messaggio del presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, sugli sviluppi relativi alla Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri, Ahmed Hafez. La visita “nasce dalla volontà dell’Egitto di informare i Paesi del continente africano sullo stato attuale dei negoziati relativi al dossier della Grande diga della rinascita etiope (Gerd), con l’obiettivo di ottenere il sostegno per raggiungere un accordo legale vincolante sul riempimento e sul funzionamento della diga, tenendo conto degli interessi dei tre Paesi, prima dell’avvio della seconda fase del riempimento, e dell’eventuale adozione di misure unilaterali”, ha spiegato Hafez. La posizione dell’Egitto riguardo alla Gerd si basa “sull’avvio di un processo negoziale serio ed efficace, che porterebbe a raggiungere l’accordo desiderato”, ha aggiunto il portavoce della diplomazia. (segue) (Cae)