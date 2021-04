Egitto: al via tour africano del ministro degli Esteri, focus sulla Diga della rinascita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando in parlamento la scorsa settimana, Shourky ha sottolineato che qualsiasi azione che toccherà una singola goccia della quota egiziana dell'acqua del Nilo sarà considerata un atto "ostile". Negli ultimi dieci anni, Egitto e Sudan hanno negoziato con l'Etiopia sulle linee guida che regolano il riempimento e il funzionamento della Gerd. Entrambi i Paesi non hanno mai usato la "guerra" come opzione. Tuttavia, il presidente egiziano Al Sisi ha dichiarato, alla fine di marzo, che la propria quota dell'acqua del Nilo è una "linea rossa". "Toccarne una sola goccia destabilizzerebbe l'intera regione", ha dichiarato Al Sisi, dopo il fallimento dei recenti colloqui trilaterali con l'Etiopia, mediati dall'Unione africana, dovuto al rifiuto di tutte le proposte presentate dai Paesi a valle. (Cae)