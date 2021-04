Libano: patriarca Rai, “assurdo” parlare di riforme senza un governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In assenza di un governo nel pieno delle sue funzioni in Libano, è “assurdo” continuare a parlare di riforme, lotta alla corruzione, revisione forense dei conti della Banca centrale e riconciliazione nazionale. Lo ha detto ieri il patriarca maronita del Libano, cardinale Bechara Rai, durante la sua omelia domenicale. Il cardinale ha nuovamente fatto appello alla formazione di un governo “di specialisti non schierati politicamente”. Senza tale governo, “in cui nessun partito ha l’egemonia, sarà assurdo per i funzionari continuare a parlare di soccorso, riforme, lotta alla corruzione, audit forense, strategia di difesa e riconciliazione nazionale”, ha detto il patriarca. (Res)