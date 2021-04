Donbass: Siria condanna invio Usa di forze militari in direzione dei confini russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Siria ha condannato l’invio, da parte degli Usa e della Nato, di ulteriori forze militari in direzione dei confini della Russia. Secondo una fonte ufficiale del ministero degli Esteri e degli Espatriati di Damasco, citata dall'agenzia di stampa governativa "Sana", la mossa rappresenta “una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali”. “Queste iniziative di escalation statunitensi concretizzano la patente interferenza degli Usa negli affari interni di altri Paesi, oltre all’imposizione di misure restrittive contro di essi, in un tentativo di far subire loro le politiche statunitensi e proseguire la loro egemonia sul mondo”, ha affermato la fonte. A fronte di tali mosse, ha aggiunto, la Siria “esprime la sua assoluta solidarietà all’amica Federazione Russa”. (Res)