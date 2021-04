Energia: Azerbaigian, produzione da giacimento gas di Umid aumenterà nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’anno scorso il giacimento di gas condensato di Umid, situato nel settore azerbaigiano del Mar Caspio, ha prodotto 1,09 miliardi di metri cubi di gas, il 28,2 per cento in più rispetto al 2019. Lo ha riferito il vicepresidente della compagnia petrolifera statale dell'Azerbaigian Socar, Ibrahim Ahmadov, all’agenzia di stampa “Apa”. Secondo Ahmadov, 171 mila tonnellate di gas condensato sono state prodotte dal campo nel 2020, il che significa un aumento del 22,1 per cento nel confronto annuale. "Questi indicatori dovrebbero aumentare nel 2021", ha detto Ahmadov. (Rum)