Iraq: Regno Unito rimuove Baghdad da liste Paesi a rischio per finanziamento terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell’Iraq ha annunciato ieri che il Paese è stato rimosso dalla lista britannica dei Paesi “ad alto rischio” nell’ambito del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio di denaro. In un comunicato, l’istituzione di Baghdad afferma che il Tesoro britannico ha deciso di non includere l’Iraq tra i Paesi ad alto rischio in virtù degli sforzi della Banca centrale irachena per “sviluppare, attraverso l’Ufficio per la lotta al riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo, un ambiente di affari aderente agli standard internazionali”. Non includere l’Iraq nelle liste in questione avrà secondo la Banca “riflessi positivi” sull’agevolazione degli affari tra i due Paesi, e sulle operazioni finanziarie tra il settore bancario iracheno e quello britannico. (Res)