Siria: Fds si preparano ad accogliere forze Usa in ritiro da Iraq a Afghanistan

- Le Forze democratiche siriane (Fds), coalizione di milizie a maggioranza curda che controlla diverse aree del nord-est della Siria, hanno annunciato ieri l’allargamento di piste di atterraggio della coalizione internazionale a guida Usa contro lo Stato islamico, in preparazione dell’arrivo di forze statunitensi ritirate da Afghanistan e Iraq. Sui loro profili social, le Fds hanno parlato dell’avvio delle operazioni di ampliamento in diversi aeroporti delle regioni a est dell’Eufrate, per facilitare l’arrivo di aerei da trasporto della coalizione. Secondo i media militari delle Fds, soldati e brigate militari statunitensi ritirati dal vicino Iraq e da Kabul saranno ridispiegati presso le basi della coalizione in Siria. (Res)