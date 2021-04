Emirati: Standard and Poor’s, Covid-19 ha aumentato rischi per banche locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19, unitamente al basso prezzo del petrolio e alle forti pressioni sul settore immobiliare, hanno aumentato i rischi per le banche degli Emirati Arabi Uniti. Lo ha affermato ieri in un rapporto l’agenzia di rating Standard and Poor’s. I problemi del settore, secondo il rapporto, dovrebbero aumentare quando le banche cominceranno a fare i conti più precisamente sull’impatto degli shock economici del 2020. Il processo tuttavia dovrebbe essere graduale, e l’impatto complessivo ridotto al minimo. Dopo l’inizio della pandemia, la Banca centrale emiratina ha introdotto un programma di sostegno economico mirato che ha contribuito ad alleviare la pressone su piccole e medie imprese, ma secondo l’agenzia non ha ridotto i rischi per il bilancio del sistema bancario. (Res)