Emirati-India: ministro Esteri Al Nahyan incontra omologo Jaishankar

- Il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ha incontrato ieri ad Abu Dhabi l’omologo dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, in visita nel Paese. Durante l’incontro, riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam", le parti hanno discusso delle “storiche” relazioni tra i due Paesi, oltre che della cooperazione e del partenariato tra Abu Dhabi e Nuova Delhi in diversi settori, inclusa salute e commercio. I due ministri hanno parlato degli sforzi compiuti da entrambi i Paesi per affrontare le conseguenze della pandemia di Covid-19, e di quelli per fornire vaccini a tutti i Paesi del mondo. Al Nahyan ha ribadito il desiderio di sviluppare le relazioni bilaterali e di potenziare la cooperazione congiunta in diversi settori, per realizzare le aspirazioni dei due popoli. (Res)