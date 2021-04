© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Europa deve garantire diritti umani a Navalny come a tutti gli individui. Nessun dissidente deve languire in prigione per le sue idee". Lo scrive su Twitter la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in riferimento all'aggravarsi delle condizioni di salute dell’attivista russo, Aleksej Navalnyj, malato e in sciopero della fame. (Rin)