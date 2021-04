Russia: il rappresentante dello staffi di Navalnyj, Vladimir Milov, lascia il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il collaboratore dell'attivista Aleksej Navalnyj, Vladimir Milov, in onda sul canale Youtube "Navalny Live" ha annunciato di aver lasciato la Russia per recarsi in Europa e non esporsi al rischio di essere arrestato. "Ci siamo consultati con i nostri colleghi e abbiamo deciso che per me ora è meglio non rientrare in questa serie di arresti, visto che la mia area di competenza è molto importante”, ha spiegato Milov, ricordando che durante le proteste dell'estate del 2019, è stato fermato proprio nello studio di “Navalny Live” e arrestato per 30 giorni. Il collaboratore dell’oppositore russo ha aggiunto che attualmente è impegnato nello sviluppo delle relazioni sul piano internazionale e sta cercando di aumentare la pressione sulle autorità russe. Anche il coordinatore della rete regionale dello staff di Navalnyj, Leonid Volkov, lasciò la Russia nell’agosto del 2019 dopo che il Comitato investigativo aprì un procedimento penale per riciclaggio di denaro nei confronti della Fondazione per la lotta alla corruzione, l’Ong legata all’oppositore russo. La Procura di Mosca, la scorsa settimana, ha chiesto di riconoscere la stessa Fondazione (così come il Fondo per la tutela dei diritti del cittadino e lo staff di Navalnyj) come delle "organizzazioni estremiste". La procura ritiene che gli attivisti vogliano "creare le condizioni per sovvertire l’ordine costituzionale” attraverso “scenari simili a quelle delle cosiddette ‘rivoluzioni colorate’”.(Rum)