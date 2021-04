Migranti: fonti stampa, la Francia sbarra le frontiere con Italia e Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi ultimi mesi la Francia ha "sbarrato" le frontiere con la Spagna e l'Italia impedendo così ai migranti di entrare sul suo territorio. Lo scrive il quotidiano "Le Figaro", riportando in anteprima un bilancio della polizia alle frontiere (Paf). Tra novembre e marzo scorso ai confini spagnoli sono state controllate e respinte 12.288 persone che presentavano documentazione irregolare, una quota pari il 203 per cento in più su base annua. Le forze dell'ordine hanno poi fermato 3.469 immigrati nei dipartimenti francesi limitrofi alla frontiera (+25 per cento). Nello stesso periodo le persone respinte ai confini italiani sono state invece 23.537, il 143 per cento in più rispetto all'anno precedente. I migranti fermati sul territorio francese in quella zona sono 2.502 (+39 per cento). Ai confini sulle Alpi e sui Pirenei si sono aggiunte almeno cinque unità di forze mobili, 80 agenti della polizia di frontiera, 200 militari e diverse decine di riservisti. (Frp)