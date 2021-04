Sardegna: Confartigianato su Moby-Tirrenia, necessario trasporto via mare per rilancio isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario un sistema di trasporti via mare "all'altezza delle aspettative di rilancio di tutta la Sardegna". Lo sostiene il presidente di Confartigianato Trasporti Sardegna, Giovanni Mellino, in merito alle notizie di stampa sull'iter che dovrebbe portare all'auspicabile salvataggio di Moby e Tirrenia-Cin, che da sempre offrono e garantiscono collegamenti con l'isola. "Non possiamo esimerci dal pretendere che il nostro territorio sia connesso efficacemente con il continente, con una molteplicità di offerte e di opportunità, in estate ma anche durante tutto il corso dell'anno – continua Mellino - questa è una necessità più che vitale per le nostre aziende e un tema che Confartigianato in Sardegna ha sempre seguito da vicino". (segue) (Rsc)