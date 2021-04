Libano: arrivo a Beirut del secondo lotto di aiuti alimentari dal Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo lotto di aiuti alimentari inviato su istruzioni di re Mohammed VI, in qualità di capo supremo e capo di Stato maggiore generale delle Forze armate reali (Far), è arrivato ieri mattina a bordo due aerei militari marocchini all'aeroporto di Beirut. Lo riferisce l'agenzia di stampa del regno "Map". Questi aiuti sono stati consegnati alla presenza dell'ambasciatore del Marocco in Libano, M'hammed Grine, dei membri dell'ambasciata e di un rappresentante del comandante dell'esercito libanese. La consegna degli aiuti alimentari proseguirà per i prossimi due giorni. Un totale di 90 tonnellate di prodotti alimentari di base sarà trasportato a bordo di otto aerei militari.(Mar)