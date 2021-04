Marocco: scontro tra Pjd e movimento islamista sulla preghiera del Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' scontro in Marocco tra il partito di governo islamico Pjd e il movimento islamista fuori legge, ma tollerato, Al Adl Wal Ihsane. Quest'ultimo ha rivolto dure critiche rivolte al governo, a seguito della chiusura serale delle moschee per il Covid-19 che impedisce lo svolgimento della preghiera serale del Ramadan, il mese sacro del digiuno per i musulmani. Nel suo numero di oggi il quotidiano "Assabah" riferisce che il Pjd ha risposto con forza alle critiche di Al Adl Wal Ihsane al governo, così come agli appelli a rompere le restrizioni sanitarie per eseguire queste preghiere serali.(Mar)