Energia: vicepremier ceco, Rosatom esclusa da gara d'appalto per centrale nucleare Dukovany

- La società di stato russa Rosatom nei prossimi giorni sarà ufficialmente esclusa dalla lista dei partecipanti alla gara d’appalto per la costruzione di una nuova unità di potenza nella centrale nucleare di Dukovany, nel sud est della Repubblica Ceca. Lo ha annunciato il vice premier e ministro dell'Industria e del Commercio della Repubblica ceca, Karel Havlicek, in un'intervista al quotidiano “Pravo”. “Entro pochi giorni Rosatom sarà esclusa dalla lista di aziende candidate selezionate per partecipare alla gara", ha detto il vicepremier. La società russa, come ha detto Gavlichek, non potrà partecipare alla gara neanche come subappaltatore. "Nessuna delle società invitate utilizzerà Rosatom come subappaltatore", ha aggiunto Havlicek. Il primo ministro ceco Andrei Babis si è pronunciato ieri a favore della rimozione di Rosatom dalla prossima gara d'appalto per la centrale nucleare di Dukovany. La decisione segue l’annuncio del coinvolgimento russo nelle esplosioni avvenute nel 2014 in un deposito di munizioni a Vrbetice e la conseguente espulsione di 18 diplomatici russi. (segue) (Vap)