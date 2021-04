Energia: vicepremier ceco, Rosatom esclusa da gara d'appalto per centrale nucleare Dukovany (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibile partecipazione di aziende della Federazione Russa e della Cina alla costruzione di una nuova unità di potenza per la centrale nucleare è stata più volte criticata dai leader dei partiti di opposizione in Repubblica Ceca, nonché dai servizi di controspionaggio. Più di 30 rappresentanti della Camera alta e bassa del parlamento hanno scritto una lettera congiunta al governo nell'ottobre dello scorso anno, chiedendo di non consentire alle aziende di Russia e Cina di presentare offerte per la nuova unità di potenza per motivi di sicurezza. Di conseguenza, la società cinese è stata esclusa dai potenziali offerenti dal governo ceco lo scorso marzo. (Vap)