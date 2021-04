Latina: sfruttavano manodopera straniera e usavano fitofarmaci pericolosi, 7 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sfruttavano operai stranieri per coltivare i campi e utilizzavano in maniera pericolosa fitofarmaci non autorizzati per aumentare la produttività delle colture. Indagando su una serie di segnalazioni, i carabinieri del Nas di Latina hanno svelato le attività illecite di un gruppo di sette persone. Per loro, questa mattina, è scattato l'arresto per associazione a delinquere dedita allo sfruttamento di manodopera extracomunitaria in agricoltura, a estorsioni e all’impiego illecito di fitofarmaci non autorizzati nelle coltivazioni in serra. L'operazione, secondo gli investigatori, ha scongiurato un grave pericolo per la salute pubblica derivante dall’uso sconsiderato di fitofarmaci non autorizzati. Nell'operazione sono attualmente impiegati oltre 50 militari del Comando carabinieri per la Tutela della salute, dei Comandi provinciali di Latina, Venezia e del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Latina con il supporto del Nucleo elicotteri carabinieri di Pratica di Mare, per finalizzare i 7 provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dal Gip del Tribunale di Latina. (Rer)