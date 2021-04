Italia-Spagna: ministra Laya, relazioni "incredibilmente" intense a prescindere da chi al timone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni con l'Italia "sono incredibilmente intense" indipendentemente da chi è al timone in quanto siamo uniti da interessi oggettivi: promuovere un'unione economica e monetaria più profonda, un'Europa che guarda più a sud e si preoccupa più della stabilità in Libia. Lo ha affermato la ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya in un'intervista al quotidiano "El Mundo" nel commentare se l'arrivo al governo del presidente del Consiglio, Mario Draghi, possa aver "spostato" l'asse delle relazioni politiche dell'Italia maggiormente su Francia e Germania rispetto all'ex presidente Giuseppe Conte. A questo proposito la ministra degli Esteri spagnola ha evidenziato che il programma che Italia e Spagna hanno in comune "non cambierà" con il presidente Draghi con il quale il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, "ha un ottimo dialogo". (Spm)