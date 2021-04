Vietnam: si chiude la settimana virtuale del mobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si conclude oggi l’esposizione virtuale Vietnam Furniture Matching Week, organizzata per far incontrare i produttori vietnamiti di mobili e i buyer internazionali. L’esposizione, allestita sulla piattaforma Hope (Hawa Online Platform for Exhibition) dell’associazione Handicraft and Wood Industry Association (Hawa) di Ho Chi Minh City, è stata inaugurata il 12 aprile. Il programma ha visto la partecipazione di cento espositori e una serie di webinar di approfondimento su alcuni mercati. Si stimano circa 30 mila visitatori da un centinaio di Paesi. Secondo l’associazione l’anno scorso, nonostante la pandemia di coronavirus, le esportazioni dei prodotti della lavorazione del legno sono cresciute del 16,4 per cento, arrivando a 13,17 miliardi di dollari, con un aumento degli ordini soprattutto dagli Stati Uniti. L’obiettivo di quest’anno è superare i 14 miliardi, migliorando al tempo stesso la sostenibilità ambientale e sociale. (Fim)