Corea del Sud: Moon nomina primo ministro Kim Boo-kyum dopo le dimissioni di Chung

- Il primo ministro della Corea del Sud, Chung Sye-kyun, ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico nel fine settimana, e il presidente Moon Jae-in ha nominato suo successore l'ex ministero dell'Interno, Kim Boo-kyum. Lo riferisce la stampa sudcoreana, che riporta le prime dichiarazioni di Kim nella veste di premier in pectore: stamattina il funzionario ha affermato di volersi occupare anzitutto di un cambio di passo nella gestione della pandemia, per recuperare il consenso perduto dall'esecutivo in carica: "Intendo anzitutto trovare misure che diano sostegno ai cittadini prostrati dalla Covid-19, e prepararmi a fornire risposte (all'audizione di conferma parlamentare)". Per divenire effettiva, la nomina di Kim dovrà essere vagliata e approvata dall'Assemblea nazionale sudcoreana. (segue) (Git)