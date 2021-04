Corea del Sud: Moon nomina primo ministro Kim Boo-kyum dopo le dimissioni di Chung (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kim è un ex parlamentare che ha servito per quattro mandati. Se confermato, succederà a Chung Sye-kyun, che con le dimissioni ha interrotto una mandato durato 15 mesi. Chung è rientrato a Seul da un viaggio ufficiale in Iran lo scorso 13 aprile, e come anticipato da una fonte citata dall'agenzia di stampa "Yonhap", ha deciso di offrire le proprie dimissioni al presidente Moon Jae-in pochi giorni più tardi. Le dimissioni dell'ormai ex capo del governo sono giunte dieci giorni dopo la disfatta subita dal Partito democratico di Corea alle elezioni amministrative di Seul e Bangkok. Chung, citato come potenziale candidato alle elezioni presidenziali del prossimo anno, era succeduto nel ruolo di primo ministro a Lee Nak-yon, a sua volta intenzionato a candidarsi alla presidenza, e che ha retto l'incarico più di qualunque altro premier nella storia del Paese. (Git)