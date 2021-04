Usa-Russia: Washington minaccia conseguenze in caso di morte di Navalnyj (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’oppositore russo ha smesso di nutrirsi volontariamente lo scorso 31 marzo, come forma di protesta contro le sue pessime condizioni di detenzione. Navalnyj ha accusato l’amministrazione della struttura carceraria di impedirgli di ricevere cure adeguate e medicinali dopo aver sofferto di una doppia ernia del disco, secondo quanto riferito dai suoi avvocati. Non a caso nei giorni scorsi è stato riferito che l'amministrazione penitenziaria potrebbe iniziare a nutrirlo in maniera forzata. (Nys)