Usa: la repubblicana Greene presenterà risoluzione per espellere Maxine Walters

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata repubblicana Marjorie Taylor Green, protagonista di polemiche dopo la sua elezione lo scorso novembre per la sua adesione alla narrativa del complotto di QAnon, presenterò al Congresso una risoluzione per l'espulsione della deputata democratica afroamericana Maxine Walters. Lo ha annunciato la stessa Greene ieri, 18 aprile, secondo cui la risoluzione chiederà l'espulsione di Walter "per le sue continue incitazioni alla violenza". Walters è stata più volte criticata per il suo entusiastico sostegno alle proteste che hanno infiammato gli Stati Uniti lo scorso anno; durante i quattro anni dell'amministrazione presidenziale di Donald Trump, la deputata democratica aveva esortato pubblicamente gli attivisti progressisti a contestare e inseguire i funzionari della Casa Bianca all'aperto e nei locali pubblici, com'era effettivamente avvenuto in più occasioni. (segue) (Nys)