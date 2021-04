Usa: Louisiana, due sparatorie in due giorni causano almeno 11 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque persone sono rimaste ferite in una sparatoria a Shreveport, nello Stato Usa della Louisiana. Lo ha annunciato il portavoce della Polizia locale, secondo cui la sparatoria è avvenuta alle ore 21.02 di ieri sera. Soltanto il giorno prima, sei persone erano rimaste coinvolte in un'altra sparatoria, durante una festa di compleanno a LaPlace, sempre nello Stato di Louisiana. Al momento le indagini non sono culminate in alcun arresto. (Nys)