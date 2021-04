Myanmar: il colosso dell'acciaio Posco interrompe i legami con la giunta militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso siderurgico sudcoreano Posco Coated & Color Steel ha annunciato nel fine settimana di aver intrapreso colloqui per la cessione della sua quota del 30 per cento in Posco C&C, cui partecipa con il partner birmano Myanmar Economic Holdings Public Co. Ltd. (Mehl), controllato dalle forze armate del Myamar. Posco, che in quel Paese produce lamine d'acciaio per il settore delle costruzioni, aveva proseguito le proprie attività nel Paese dopo il golpe militare del primo febbraio scorso, ma ha deciso di fare un passo indietro dopo le sanguinose repressioni delle ultime settimane, che hanno suscitato la dura reazione della comunità internazionale. L'uscita del colosso della siderurgia sudcoreana da Posco C&C segue anche pressioni da parte dei suoi maggiori investitori, incluso il fondo previdenziale olandese Apg. Dopo il golpe dello scorso febbraio Mehl aveva perso un altro partner asiatico, il distillatore di alcolici giapponese Kirin, che tramite le sue partecipazioni locali controllava circa l'80 per cento del mercato della birra nel Myanmar. (segue) (Inn)