Myanmar: il colosso dell'acciaio Posco interrompe i legami con la giunta militare (2)

- Un portavoce del ministero degli Esteri della Thailandia ha annunciato che l'atteso summit d'emergenza dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) teso a discutere la situazione di crisi nel Myanmar, si terrà a Giacarta, in Indonesia, il prossimo 24 aprile. Secondo la nota del ministero degli Esteri, al summit prenderà parte anche il capo della giunta militare birmana, Min Aung Hlaing. L'incontro è stato organizzato dalla presidenza di turno dell'Asean, retta dal Brunei, e "diversi leader regionali hanno già confermato la loro presenza": tra questi il primo ministro della Cambogia, Hun Sen, che ha annunciato la propria presenza al summit lo scorso fine settimana. Nel Myanmar, frattanto, gruppi di opposizione alla giunta hanno lanciato su Twitter l'hashtag #ASEANrejectSAC, per chiedere all'Asean di riconoscere come interlocutore legittimo non il capo della giunta, ma il governo di unità nazionale proclamato dalle opposizioni democratiche. (segue) (Inn)