Francia: Macron, legge sicurezza globale è “proporzionata e protegge libertà di stampa”.

- La soluzione sulla legge di sicurezza globale trovata in accordo con il Senato è “proporzionata e protegge la libertà di stampa”. Lo ha detto il presidente, Emmanuel Macron, al quotidiano “Le Figaro”, parlando del disegno di legge approvato nei giorni scorsi dal Parlamento, che dovrà passare per Consiglio costituzionale prima di essere promulgato. L'articolo 24 del testo, seppur modificato, prevede delle sanzioni per la diffusione di immagini di agenti delle forze dell'ordine in servizio con l'obiettivo di nuocere alla loro salute. Una misura criticata dalle associazioni e buona parte della società civile, che denunciano una minaccia per la libertà d'espressione. “Se a questo aggiungo il fatto che sanzioniamo con molta più forza le minacce ai poliziotti e ai gendarmi impedendo soprattutto le riduzioni di pene automatiche per chi li aggredisce, penso che le cose migliorino”, ha detto Macron. Il capo dello Stato ha poi evocato le telecamere che gli agenti porteranno su di loro per filmare le operazioni. “Generalizzeremo le telecamere a partire da questa estate in tutte le brigate, poi l'anno dopo per tutti i poliziotti”, ha affermato Macron. (Frp)