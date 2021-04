Business news: Argentina, Ocse raccomanda riduzione barriere doganali e riforme strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione delle barriere doganali al commercio internazionale e delle barriere normative per l'ingresso al mercato interno, uno schema fiscale più progressivo e riduzione del lavoro informale. Queste le principali raccomandazioni elaborate per l'Argentina dagli esperti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici nel rapporto "Going for Growth 2021" pubblicato oggi. La pandemia Covid-19, unita ad una grave crisi macroeconomica, "ha deviato gran parte dell'attenzione della politica lontano dalla soluzione delle sfide strutturali", afferma l'Ocse. L'organizzazione con sede a Parigi ritiene che "l'economia argentina è significativamente meno integrata nell'economia mondiale rispetto ad altre economie di mercato emergenti" e che la "riduzione della regolamentazione e degli oneri aiuterebbero la ripresa aprendo nuove opportunità sia per le persone che per le imprese". (Res)