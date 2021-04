Business news: Ocse, Brasile unica economia emergente che rallenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è l'unica delle grandi economie emergenti del mondo a mostrare un rallentamento nella prima parte del 2021. Lo riferiscono gli esperti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (Ocse) nel rapporto "Going for Growth 2021" pubblicato oggi. L'indice "Clis" (Composite leading indicators), insieme di fattori con cui l'Ocse misura l'andamento dell'economia è sceso dello 0,32 per cento su mese, dopo il calo dello 0,18 per cento mensile registrato a febbraio. Un dato in controtendenza con quelli mostrati da altri paesi emergenti: in Cina l'indice è cresciuto dello 0,36 per cento, in India dello 0,29 per cento e in Russia dello 0,26 per cento. Secondo l'Ocse il dato dovrebbe comunque "essere interpretato con cautela", soprattutto perché il combinato disposto tra "prolungamento delle misure di distanziamento sociale e ritardi nella campagna di vaccinazioni generino fluttuazioni superiori al normale nei componenti dell'indice", si legge nel report sul Brasile. (Res)