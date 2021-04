Usa: Repubblicani fiduciosi di poter riconquistare le Camere nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Repubblicani statunitensi sono fiduciosi di poter riconquistare entrambe le Camere del Congresso federale Usa in occasione delle elezioni di medio termine del 2022, grazie ai temi elettorali sollevati dall'azione legislativa e di governo dei Democratici. Lo scrive il quotidiano "The Hill", secondo cui i conservatori ritengono che la crisi migratoria al confine meridionale del Paese, le chiusure ancora diffuse delle scuole pubbliche motivate dalla pandemia di coronavirus, i vasti piani di spesa a debito, e l'inclusione di cavalli di battaglia della sinistra progressista nei piani per le infrastrutture e per il sostegno economico consentiranno ai Repubblicani di raccogliere un maggior numero di consensi alle urne. Alle elezioni di medio termine mancano ancora 19 mesi; ciononostante, secondo il senatore repubblicano Rick Scott, il 2022 "sarà come il 2010, il 2012, il 2014, quando abbiamo guadagnato seggi per effetto dell'agenda di Obama". (segue) (Nys)