Usa: Repubblicani fiduciosi di poter riconquistare le Camere nel 2022 (2)

- "Ora tutto ciò di cui parlo ogni giorno è: siamo a favore dell'apertura dei confini? No. Vogliamo tener chiuse le nostre scuole? No. Vogliamo che gli uomini competano negli sport femminili? No. Vogliamo archiviare l'oleodotto Keystone? No. Vogliamo verificare l'identità di chi vota? Sì. I Democratici esprimono una posizione diametralmente opposta su tutti questi temi, e dobbiamo assicurarci che ogni singolo cittadino americano lo sappia", ha dichiarato il senatore. Negli Usa il partito al governo è solito perdere seggi parlamentari durante le elezioni di medio termine, e al Senato i Democratici controllano già una maggioranza di appena un voto, garantito dalla vicepresidente Kamala Harris; nel 2022 dovranno competere per la rielezione senatori democratici di Arizona, Georgia, New Hampshire e altrove, e anche alla Camera i Repubblicani necessitano di pochi seggi per ottenere la maggioranza. (Nys)