Usa: due persone morte nello schianto di una Tesla, nessuna delle due era alla guida

- Due persone hanno perso la vita nel Texas a causa dello schianto di una automobile Tesla, e secondo le autorità nessuna delle due era seduta al posto di guida al momento dell'incidente. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui l'incidente è avvenuto nella Contea di Harris. Secondo le autorità di Polizia locale, le due persone che si trovavano a bordo del veicolo erano sedute l'una al posto del passeggero anteriore, e la seconda sul sedile anteriore. Il conducente aveva probabilmente attivato il sistema di guida autonoma prima di lasciare il posto riservato al conducente, contravvenendo così alle modalità di utilizzo. L'auto viaggiava a velocità sostenuta, e non sarebbe stata in grado di superare autonomamente una curva, uscendo di strada e schiantandosi contro un'albero, prima di scoppiare in fiamme. Le due vittime avevano 69 e 59 anni. (Nys)