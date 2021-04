Giappone: esportazioni in crescita del 16,1 per cento nel mese di marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha registrato nel mese di marzo un aumento annuo delle esportazioni del 16,1 per cento: una crescita senza precedenti da novembre 2017, effetto della ripresa dalla fase acuta della pandemia di coronavirus. Il dato positivo non placa del tutto i timori in merito alla fragilità della ripresa della terza economia mondiale, che ha subito un colpo durissimo a causa del blocco temporaneo del commercio globale nel primo trimestre 2020. I dati pubblicati dal ministero delle Finanze giapponese oggi, 19 aprile, sono di gran lunga migliori rispetto alle previsioni degli economisti, che in media prevedevano per il mese scorso una crescita dell'export dell'11,6 per cento, dopo il calo del 4,5 per cento registrato a febbraio. Diversi economisti citati dal quotidiano "Nikkei" evidenziano che il dato del mese scorso va letto sulla base della battuta d'arresto dell'anno precedente, e che quest'anno difficilmente l'export riuscirà a fare da traino alla crescita economica del Giappone. (segue) (Git)