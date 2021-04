Giappone: esportazioni in crescita del 16,1 per cento nel mese di marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni verso la Cina, in particolare, sarebbero composte perlopiù di merci a basso contenuto tecnologico, e restano vulnerabili a eventuali restrizioni da parte degli Stati Uniti. Le spedizioni verso la Cina, primo partner commerciale del Giappone, sono cresciute del 37,2 per cento a marzo, trainate da metalli non ferrosi e materiali plastici. Il Giappone risente però della lenta ripresa della domanda dagli Stati Uniti, una condizione che potrebbe proseguire nei prossimi mesi. (Git)