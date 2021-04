Business news: Serraino (Sace), Ecuador è mercato da recuperare per export italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'anno nero della pandemia quello dell'Ecuador è per gli esportatori italiani un mercato da recuperare. Lo ha detto Davide Serraino, analista paesi e settori dell'America latina di Sace, commentando la vittoria in rimonta del conservatore Guillermo Lasso sul candidato socialista Andres Arauz. "Non è la destinazione principale del nostro export nella regione. L'Ecuador è risultato nel 2020 il decimo paese latinoamericano come meta dei nostri prodotti, e per la prima volta da anni li valore del nostro export è sceso sotto i duecento milioni di euro", ha detto Serraino. Il nostro "export prevede le quote classiche nell'area, con una prevalenza della meccanica strumentale, il 35 per cento di tutto il venduto e tutte le altre categorie in perdita. Unici settori in controtendenza, l'alimentari e bevande e i prodotti agricoli, cresciuti rispettivamente al 9 e al 4 per cento del totale", ha concluso. (Res)