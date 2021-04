Viabilità: Anas, rallentamenti per incidente su statale 336 diramazione aeroporto Malpensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota Anas informa che a causa di un incidente, sulla statale 336 dir "Diramazione per l'Aeroporto della Malpensa" è temporaneamente chiusa al traffico la corsia in direzione Magenta, in località Lonate Pozzolo in provincia di Varese. Il sinistro, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un veicolo, ed una persona è rimasta ferita. Il traffico è provvisoriamente deviato sulla corsia libera dalle operazioni di ripristino.Sul posto sono presenti il personale Anas, il 118 e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'emergenza e l'accertamento della dinamica. La regolare circolazione sarà ristabilita non appena ripristinate le condizioni di sicurezza per la viabilità. (Com)