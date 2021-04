Russia: ambasciatore ceco arrivato al ministero degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore ceco a Mosca, Vitezslav Pivonka, è arrivato al ministero degli Esteri russo. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ria Novosti". In precedenza, una fonte ha detto che il ministero degli Esteri russo aveva convocato il diplomatico ceco. Entrato nell'edificio del ministero degli Esteri senza rilasciare commenti, Pivonka riceverà ora la risposta di Mosca alla decisione di espellere 18 diplomatici russi per il loro presunto coinvolgimento nelle esplosioni avvenute nel 2014 in un deposito di munizioni a Vrbetice.(Rum)